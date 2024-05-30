Президент Украины Владимир Зеленский хочет втянуть Польшу в конфликт с РФ призывами сбивать истребителями российские ракеты. Об этом заявил экс-замминистра обороны страны Ромуальд Шереметьев, слова которого передает Do Rzeczy.

По его словам, Киев желает, чтобы кто-то помогал ей защищаться своим военным участием. Шереметьев подчеркнул, что с точки зрения интересов Польши это не самый разумный вариант.

30 мая российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции в столице Белоруссии достаточно четко высказался по поводу легитимности Владимира Зеленского.

В этот же день глава ДНР Денис Пушилин сказал, что украинскому лидеру Владимиру Зеленскому грозит большая личная опасность со стороны западных стран на фоне окончания срока легитимности украинского президента.

Координатор по межпарламентским связям с парламентом ЛНР, депутат Госдумы Виктор Водолацкий заявил, что изменить ситуацию на Украине могут только обычные жители, так как киевские власти во главе с лидером Владимиром Зеленским преследуют корыстные цели, которые могут стать причиной исчезновения государства.

Ранее Китай допустил, что проведет свою конференцию по Украине.