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Дроны-камикадзе несколько раз атаковали белгородское село

Губернатор Гладков: ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское

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Настоящий Гладков/Telegram

Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром совершили несколько атак с помощью дронов-камикадзе на село Грузское Борисовского района Белгородской области.

«Этим утром ВСУ несколько раз атаковали дронами-камикадзе село Грузское Борисовского района», — сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Мирный житель получил множественные осколочные ранения головы и спины, а также контузию. Врачи его доставили в Борисовскую районную больницу.

Гладков сообщил, что всего произошло четыре взрыва. В результате получили повреждения здания местного филиала «Почты России» и сельского храма.

Кроме того, повреждены три легковых автомобиля, один из которых загорелся. По словам губернатора, очаг возгорания оперативно потушили. Проводится обход территории села.

До этого стало известно, что обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные.

По мнению военного эксперта Алексея Леонкова, атаками беспилотников на Краснодарский край украинская сторона пытается сорвать курортный сезон и запугать местных жителей.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, как защищают Москву и регионы от беспилотников.

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