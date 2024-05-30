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Российские войска заняли в Харьковской области выгодные позиции

Ганчев: ВС РФ заняли в Липцах Харьковской области господствующие высоты

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Евгений Биятов/РИА Новости

Российские войска заняли в Липцах Харьковской области Украины господствующие высоты, чтобы наносить удары по резервам украинских Вооруженных сил (ВСУ). Об этом сообщил глава пророссийской администрации региона Виталий Ганчев, передает ТАСС.

Чиновник также добавил, что самые ожесточенные бои сейчас идут в Волчанске и в направлении поселка Липцы. Тем не менее, около 50% города Волчанска Харьковской области перешло под контроль Вооруженных сил России, но ВСУ постоянно пытаются контратаковать.

Город Волчанск разделяется рекой Волчьей, которая является естественной преградой. Мосты через эту реку уничтожены украинскими войскам. В настоящее время происходят позиционные бои от улицы к улице, рассказал Ганчев.

Накануне, 29 мая, подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко сообщал, что российские военные сорвали все попытки контрнаступлений украинских войск в районах населенных пунктов Липцы и Волчанск.

Ранее украинский военный назвал самое страшное оружие российских войск.

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