Беспилотник самолетного типа уничтожили над российским регионом

Украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа уничтожен над Белгородской областью. Об этом проинформировало российское Минобороны.

Отмечается, что очередную попытку Киева совершить террористическую атаку по российским объектам пресекли около 10:30 мск.

Дрон был уничтожен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО).

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в свою очередь сообщил, что Вооруженные силы Украины дважды атаковали дронами-камикадзе заправочную станцию на въезде в село Замостье Грайворонского городского округа.

Утром 30 мая российские системы ПВО также сбили пять украинских дронов над Краснодарским краем.

Как считает военный эксперт Алексей Леонков, атаками беспилотников на Краснодарский край противник пытается сорвать курортный сезон и запугать местное население, а также повредить региональную инфраструктуру.

Ранее Лавров рассказал о ситуации с урегулированием конфликта на Украине.