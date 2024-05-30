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Военный эксперт заявил, что шведские самолеты наведения ВСУ станут первоочередной целью

Forbes: шведские самолеты SAAB ASCC на Украине станут целью ВС России

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Gnolam/Wikimedia Commons

Шведские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения и управления SAAB ASCC на Украине будут целью российских войск. Об этом заявил обозреватель Дэвид Экс в статье для Forbes.

Он отметил, что эти самолеты не могут скрываться, поскольку «они представляют собой радарные платформы».

«Когда их радары выключены, тогда они не выполняют свою задачу. Однако работающий радар не просто обнаруживает цели, он и сам становится обнаружимым. Русские будут знать о каждом взлете шведского самолета», — говорится в публикации.

По мнению Экса, такая авиатехника не предназначена для маневров, потому что это сделает ее уязвимой для ракет российских истребителей.

Обозреватель предположил, что украинским военным нужно будет либо включать радары в самый последний момент, либо пролетать над западной территорией Украины или даже просить Польшу разрешения делать это над ее территорией.

29 мая сообщалось, что Швеция передаст Украине самолеты дальней радиолокационной разведки.

Ранее в Швеции заявили, что РФ производит оружия больше, чем Запад поставляет ВСУ.

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