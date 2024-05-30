Российские военные превратили поврежденный танк в БТР с «царь-мангалом»

Российские специалисты модернизировали танк Т-62, получивший повреждения в ходе боевых действий на Украине, и превратили его в бронетранспортер (БТР) с большим козырьком для защиты от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Об этом сообщается в Telegram-канале Zvezdanews.

По информации журналистов, в работах приняли участие члены одного из ремонтных подразделений Вооруженных сил РФ. Они решили демонтировать башню танка, так как его орудие не подлежало восстановлению.

В результате на месте башни появился так называемый «царь-мангал». Она представляет собой конструкцию из стальных листов, которая призвана защищать машину от атак дронов.

«Листы металла дополнительно защищают танк от поражения FPV-дронами, которые стали серьезной угрозой бронетехнике в условиях современных боевых действий», — говорится в публикации.

Более того, специалисты оснастили танк минным тралом и прикрыли его ходовую часть защитными экранами. Авторы материала добавили, что теперь импровизированный БТР можно использовать для перевозки солдат в зоне конфликта.

Ранее на Украине заявили о неуязвимости российских «танков-мангалов» для беспилотников.