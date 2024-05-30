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ВС РФ пресекли попытку Киева совершить атаку по территории России

Минобороны: средства ПВО уничтожили БПЛА ВСУ над территорией Краснодарского края

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Reuters

Дежурными силами противовоздушной обороны (ПВО) пресечена попытка Киева совершить атаку с применением беспилотного летательного аппарата самолетного типа по объектам на территории России. Об этом сообщает Минобороны РФ.

По данным ведомства, дрон был уничтожен над территорией Краснодарского края.

Утром 30 мая обломки украинского дрона упали на трансформаторную подстанцию в Краснодарском крае, в результате объект получил повреждения, но незначительные.

В этот же день российские системы противовоздушной обороны сбили пять украинских дронов над Краснодарским краем.

Днем ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что атаками беспилотников на Краснодарский край противник пытается сорвать курортный сезон и запугать местное население. При этом, по его словам, как показывает практика, эти методы не работают.

Командир роты ударных БПЛА ВСУ Юрий Федоренко сказал, что Украина рискует потерять военную помощь со стороны Соединенных Штатов, если ВСУ нанесут удары по российской территории американским оружием без разрешения США.

Ранее стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на Харьковском направлении.

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Операция на Украине
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