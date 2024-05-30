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Стало известно о массовой сдаче в плен солдат ВСУ на Харьковском направлении

Депутат Водолацкий: не менее 30 бойцов ВСУ в день сдаются в плен под Харьковом

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Thomas Peter/Reuters

Не менее 30 солдат ВСУ ежедневно сдаются в плен на Харьковском направлении. Об этом заявил депутат Госдумы Виктор Водолацкий, передает ТАСС.

Кроме того, депутат отметил, что люди, живущие на этом направлении, не хотят уезжать. Они сидят в подвалах. По его словам, «каратели» вывозят их в центры размещения, но жители обычно возвращаются.

30 мая главнокомандующий Вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что основная цель украинских войск на Харьковском направлении — снизить ущерб от авиационных бомб ВС РФ, для чего необходимо уничтожать российские самолеты.

Днем ранее глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин сказал, что Россия не ставила перед собой задачу освободить Харьков, пока речь идет о создании «санитарной зоны» в регионе.

Отставной подполковник ВС США Дэниел Дэвис заявил, что украинские пограничники бежали во время наступления ВС РФ под Харьковом.

Ранее Зеленского обвинили в принятии «антинародных» решений.

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