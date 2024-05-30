Пленный боец ВСУ рассказал о заражении радиацией после работ под Чернобылем

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимали участие в сооружении опорных пунктов в окрестностях Чернобыля, начали испытывать проблемы со здоровьем из-за радиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бойца 128-й бригады территориальной обороны Андрея Кожому, попавшего в российский плен под Волчанском Харьковской области.

По словам пленного, он изначально был в теробороне Одесской области, оттуда его перекинули в бригаду в Винницкой области. В итоге он оказался под Чернобылем.

«Копали позиции, блиндажи, окопы. Мы делали и первую линию, и вторую. Приезжали специалисты, замеряли уровень радиации, но нам никто ничего не говорил. Мы окапывались на глубину 3 м и переживали, что у ребят начались зубы сыпаться, ломало очень сильно спину у пацанов. Многие поехали в больницу, им не могли поставить диагноз, что это. Все понимали, что это радиация», — рассказал Кожома.

Он также заявил, что никакие меры антирадиационной безопасности не соблюдались, военным не выдавали антирадиационные медикаменты.

До этого украинские солдаты пожаловались, что могут сойти с ума в окопах без ротации сил.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.