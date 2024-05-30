Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пленный боец ВСУ рассказал о заражении радиацией после работ под Чернобылем

Пленный: работы под Чернобылем привели к радиационному заражению бойцов ВСУ

close
100%
Gleb Garanich/Reuters

Многие военнослужащие Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые принимали участие в сооружении опорных пунктов в окрестностях Чернобыля, начали испытывать проблемы со здоровьем из-за радиации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на бойца 128-й бригады территориальной обороны Андрея Кожому, попавшего в российский плен под Волчанском Харьковской области.

По словам пленного, он изначально был в теробороне Одесской области, оттуда его перекинули в бригаду в Винницкой области. В итоге он оказался под Чернобылем.

«Копали позиции, блиндажи, окопы. Мы делали и первую линию, и вторую. Приезжали специалисты, замеряли уровень радиации, но нам никто ничего не говорил. Мы окапывались на глубину 3 м и переживали, что у ребят начались зубы сыпаться, ломало очень сильно спину у пацанов. Многие поехали в больницу, им не могли поставить диагноз, что это. Все понимали, что это радиация», — рассказал Кожома.

Он также заявил, что никакие меры антирадиационной безопасности не соблюдались, военным не выдавали антирадиационные медикаменты.

До этого украинские солдаты пожаловались, что могут сойти с ума в окопах без ротации сил.

Ранее украинский военный сбежал в Россию и дал совет сослуживцам.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Все новости на тему:
Новости Украины
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами