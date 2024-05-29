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В Черном море уничтожили безэкипажный украинский катер

Минобороны: авиация ЧФ уничтожила двигавшийся к Крыму безэкипажный катер ВСУ

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Минобороны РФ

Морская авиация Черноморского флота РФ ликвидировала украинский безэкипажный катер, который держал курс на Крым. Об этом
сообщили в пресс-службе Минобороны России.

«Около 18:30 мск морской авиацией Черноморского флота <…> был уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины», — отметили в ведомстве.

В министерстве уточнили, что плавсредство обнаружили в северо-западной части акватории Черного моря.

Накануне российские артиллеристы при поддержке боевых самолетов, беспилотных летательных аппаратов и ракетных войск за сутки уничтожили склад безэкипажных катеров и цех сборки беспилотных летательных аппаратов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

24 мая сообщалось, что российская морская авиация уничтожила три украинских безэкипажных катера. Также дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали три оперативно-тактические ракеты ATACMS над территорией полуострова.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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