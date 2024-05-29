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В Раде сообщили о «тихом согласии» США на удары по России

Депутат Рады Мережко: у Киева есть «молчаливое согласие» США на удары по РФ

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Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украина получила «безмолвное согласие» властей Соединенных Штатов на нанесение ударов западным оружием по территории России. С таким заявлением выступил руководитель комитета по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Верховной рады Украины Александр Мережко в беседе с журналом Newsweek.

По словам депутата, американская администрация уже приняла решение по означенному вопросу.

Он обратил внимание, что США не одобряют удары Вооруженных сил Украины (ВСУ) по российской территории.

«Но в то же время, они не собираются запрещать такие удары», — подчеркнул парламентарий.

Перед этим стало известно, что в последнее время Украина неоднократно применяла западное вооружение на территории России, в частности, в Краснодаре.

Накануне официальный представитель госдепартамента Мэттью Миллер заявил, что власти США не меняют свою позицию по вопросу запрета на использование Украиной оружия США для ударов вглубь российской территории.

Ранее Италия резко ответила на призывы разрешить ВСУ наносить удары по РФ.

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