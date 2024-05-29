Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Гладков: ВСУ атаковали села Муром и Пороз в Белгородской области

close
100%
Настоящий Гладков/Telegram

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали село Муром Шебекинского городского округа и село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в первом селе в результате взрыва FPV-дрона пробило кровлю и потолок в частном жилом доме. Никто из мирных жителей не пострадал.

В селе Пороз в результате сброса бомбы повреждения получил инфраструктурный объект связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы, в нескольких кабинетах выбило окна. Никто не пострадал, учебное заведение перешло на дистанционный формат обучения.

На места ЧП были направлены оперативные службы.

Также министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над территорией Белгородской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами