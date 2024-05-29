ВСУ атаковали два населенных пункта в Белгородской области

Вооруженные силы Украины при помощи беспилотного летательного аппарата атаковали село Муром Шебекинского городского округа и село Пороз Грайворонского городского округа в Белгородской области. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, в первом селе в результате взрыва FPV-дрона пробило кровлю и потолок в частном жилом доме. Никто из мирных жителей не пострадал.

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В селе Пороз в результате сброса бомбы повреждения получил инфраструктурный объект связи. Еще одно взрывное устройство было сброшено на территорию школы, в нескольких кабинетах выбило окна. Никто не пострадал, учебное заведение перешло на дистанционный формат обучения.

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На места ЧП были направлены оперативные службы.

Также министерство обороны РФ сообщило, что средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник и семь снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» над территорией Белгородской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.