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На Западе признались в тревоге из-за предупреждения Путина об ударах по России

Уотерхаус: на Западе нервничают из-за предупреждения Путина об ударах по России

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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Предупреждение российского президента Владимира Путина о том, что удары по России с использованием оружия НАТО будут грозить последствиями, спровоцировало беспокойство в западных странах. Такое мнение выразил журналист Джеймс Уотерхаус в социальной сети X.

Репортер напомнил, что украинский президент Владимир Зеленский в ходе рабочей поездки в Бельгию призвал западных партнеров позволить Киеву применять «натовское» вооружение для ударов по территории РФ. В ответ на это Путин предупредил о «серьезных последствиях» в случае нанесения ударов.

«Путин знает, что они нервничают из-за того, что это может означать», — написал журналист.

Перед этим генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил, что страны — члены НАТО должны самостоятельно, а не коллективно принимать решения о предоставлении Украине права использовать их оружие для ударов по территории РФ.

Ранее в США предсказали полное обрушение обороны Украины.

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