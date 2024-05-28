Подполье сообщило о взрыве в районе Одесского порта

В Одессе произошел взрыв на фоне воздушной тревоги. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, передает РИА Новости.

«В 16:22, сразу после объявления тревоги, очень сильно бахнуло», — отметил он.

По словам Лебедева в городе собирается дождь, очень низкая облачность мешает рассмотреть «куда прилетело». По его словам, предположительно взрыв зафиксирован в районе Пересыпи, то есть — на территории морского порта.

Накануне стало известно, что в двух украинских городах — Одессе и Харькове — зафиксировали взрывы. Об этом сообщил одесский мэр Геннадий Труханов и локальная газета «Общественное».

Российские военные начали наносить удары по украинской инфраструктуре с октября 2022 года, вскоре после взрыва на Крымском мосту. С тех пор воздушная тревога объявляется регулярно в различных регионах Украины, нередко на всей территории страны. Как заявляют в Минобороны РФ, атаки производятся по объектам в сфере энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи.

Ранее российские беспилотники «Джокер» адаптировали под выполнение задач сил противовоздушной обороны (ПВО).