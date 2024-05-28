Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Оператор ВГТРК получил ранение в зоне СВО

Оператор ВГТРК Пушин получил ранение в Харьковской области и попал в больницу

close
100%
Potashev Aleksandr/Shutterstock

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранения в Харьковской области, он находится в больнице. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает», — заявила ведущая.

Отмечается, что Пушин получил ранения в ходе подрыва, осколки попали в ногу. Сообщается, что оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

Накануне Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Уточняется, что российским войскам удалось занять более выгодные рубежи. Также удалось нанести поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Новосадовое в ДНР. Противник потерял до 405 военнослужащих. До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

Ранее в Госдуме попросили Минобороны приравнять военкоров к участникам СВО.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами