Оператор ВГТРК получил ранение в зоне СВО

Оператор ВГТРК Александр Пушин получил ранения в Харьковской области, он находится в больнице. Об этом сообщили в эфире телеканала «Россия 24».

«Наш оператор Александр Пушин сейчас находится в больнице, его жизни сейчас ничего не угрожает», — заявила ведущая.

Отмечается, что Пушин получил ранения в ходе подрыва, осколки попали в ногу. Сообщается, что оператор сам себе наложил турникет, чтобы не отвлекать группу и не замедляться.

Накануне Минобороны России сообщило, что бойцы группировки войск «Запад» взяли под контроль населенный пункт Ивановка в Харьковской области. Уточняется, что российским войскам удалось занять более выгодные рубежи. Также удалось нанести поражение формированиям Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районах населенных пунктов Невское в ЛНР и Новосадовое в ДНР. Противник потерял до 405 военнослужащих. До этого подразделения группировки войск «Центр» взяли под контроль населенный пункт Нетайлово в Донецкой народной республике (ДНР) и улучшили тактическое положение.

Ранее в Госдуме попросили Минобороны приравнять военкоров к участникам СВО.