Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Дом ученого пострадал после падения обломков сбитого БПЛА ВСУ в Балашихе

Mk.ru: дом ученого-психолога пострадал при падении сбитого БПЛА в Балашихе

close
100%
«МК: срочные новости»' class="item-image" >
Телеграм-канал «МК: срочные новости»

В Балашихинском городском округе Подмосковья при падении сбитого украинского беспилотника пострадал дом ученого-психолога Андрея Копьева, сообщает mk.ru.

По информации издания, на месте падения БПЛА полицейские обнаружили две деформированные пластины и металлический предмет в форме цилиндра.

«У дома повреждена кровля и частично обрушена задняя стена. Кроме того, выбиты стекла в еще одном доме и повреждена кровля в другом доме в микрорайоне Кучино», — говорится в материале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал.

По словам Гладкова, в частном жилом доме были выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль.

27 мая ВСУ атаковали дроном автостоянку в Белгородской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.

Все новости на тему:
Атаки БПЛА на Россию
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами