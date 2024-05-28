Дом ученого пострадал после падения обломков сбитого БПЛА ВСУ в Балашихе

В Балашихинском городском округе Подмосковья при падении сбитого украинского беспилотника пострадал дом ученого-психолога Андрея Копьева, сообщает mk.ru.

По информации издания, на месте падения БПЛА полицейские обнаружили две деформированные пластины и металлический предмет в форме цилиндра.

«У дома повреждена кровля и частично обрушена задняя стена. Кроме того, выбиты стекла в еще одном доме и повреждена кровля в другом доме в микрорайоне Кучино», — говорится в материале.

До этого губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщал, что украинский FPV-дрон атаковал город Шебекино. В результате взрыва никто из мирных жителей не пострадал.

По словам Гладкова, в частном жилом доме были выбиты окна и посечен забор, также поврежден легковой автомобиль.

27 мая ВСУ атаковали дроном автостоянку в Белгородской области.

Ранее командир ВСУ заявил, что РФ обладает преимуществом в применении FPV-дронов.