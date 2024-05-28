Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Пушилин заявил, что линия фронта отодвигается в ДНР

Пушилин: линия фронта отодвигается в ДНР, но ВСУ стараются бить по гражданским

close
100%
Илья Питалев/РИА «Новости»

Линия фронта отодвигается в Донецкой народной республике, но Вооруженные силы Украины стараются наносить удары по гражданскому населению. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска терпит достаточно серьезные удары, на линии фронта ДНР на многих направлениях российские подразделения продвигаются вперед, берут под контроль новые населенные пункты.

Пушилин добавил, что ВСУ продолжают бить по гражданским лицам и инфраструктуре, которые никак не связаны с военной инфраструктурой.

Несмотря на это, глава ДНР положительно оценил ситуацию на линии фронта в республике, так как чем дальше линия фронта, тем меньше у украинской стороны возможностей наносить удары по территории региона.

Также чиновник отметил, что страны Запада продолжают поставки дальнобойного вооружения, это позволяет ВСУ доставать до любой точки на всей территории ДНР.

Накануне Пушилин заявлял, что взятие под контроль российскими войсками населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения сил РФ и освобождения всей территории ДНР.

Ранее депутат Алексей Журавлев назвал взятие Архангельского успехом наступления ВС РФ.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами