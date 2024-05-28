Пушилин заявил, что линия фронта отодвигается в ДНР

Линия фронта отодвигается в Донецкой народной республике, но Вооруженные силы Украины стараются наносить удары по гражданскому населению. Об этом заявил глава региона Денис Пушилин, передает РИА Новости.

По его словам, украинские войска терпит достаточно серьезные удары, на линии фронта ДНР на многих направлениях российские подразделения продвигаются вперед, берут под контроль новые населенные пункты.

Пушилин добавил, что ВСУ продолжают бить по гражданским лицам и инфраструктуре, которые никак не связаны с военной инфраструктурой.

Несмотря на это, глава ДНР положительно оценил ситуацию на линии фронта в республике, так как чем дальше линия фронта, тем меньше у украинской стороны возможностей наносить удары по территории региона.

Также чиновник отметил, что страны Запада продолжают поставки дальнобойного вооружения, это позволяет ВСУ доставать до любой точки на всей территории ДНР.

Накануне Пушилин заявлял, что взятие под контроль российскими войсками населенного пункта Архангельское значимо для дальнейшего продвижения сил РФ и освобождения всей территории ДНР.

Ранее депутат Алексей Журавлев назвал взятие Архангельского успехом наступления ВС РФ.