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Две страны ЕС призвали ограничить закупки оружия для Украины

Bloomberg: Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок оружия для Украины

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Global Look Press

Греция и Кипр настаивают на ограничении закупок иностранного оружия для Украины на средства Европейского фонда мира. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

В публикации отмечается, что Греция и Кипр продолжают настаивать на ограничении закупок оружия для Украины, несмотря на мартовское соглашение. В нем указано, что вооружения из государств, которые не входят в состав Евросоюза, могут быть приобретены через фонд мира.

До этого руководитель министерства иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт выступает против выделения €6,5 млрд на военную помощь Украине из Европейского фонда мира.

Он отметил, что другие министры из стран ЕС оказали на него чрезвычайно сильное давление, но Венгрия будет твердо стоять на своей позиции.

До этого Сийярто заявил, что в Евросоюзе хотят вернуть обязательный призыв, чтобы отправить на Украину воевать молодежь из стран Центральной Европы из-за роста потерь Киева.

Также он отметил, что главы МИД стран Евросоюза на совете «с гордостью и вдохновенно» говорили о разрешении ударов Вооруженных сил Украины (ВСУ) по территории России, министров не останавливает угроза мирового конфликта.

Ранее расходы на оборону в мире достигли исторического рекорда.

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