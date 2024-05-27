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Зеленский признал серьезный урон для ВСУ от корректируемых авиабомб РФ

Зеленский назвал удары российских КАБов серьезной проблемой для Украины

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российские корректируемые авиабомбы (КАБ) наносят серьезный урон украинским военным. Об этом сообщает издание New Voice.

Зеленский подчеркнул, что самой главной проблемой на текущий момент является то, что российская сторона применяет более трех тысяч КАБов ежемесячно.

Он добавил, что в этом месяце было применено более 3,2 тыс. корректируемых авиабомб, а в следующем — может быть уже 3,5 тыс.

Президент Украины добавил, что Киеву требуется усиление противовоздушной обороны. По его мнению, необходимо хотя бы семь дополнительных зенитно-ракетных комплекса Patriot, из которых две сугубо для Харькова. Они не позволят российским самолетам подлетать достаточно близко, считает Зеленский.

До этого Зеленский заявил, что конференция по Украине в Швейцарии якобы станет «первой» возможностью приблизить «справедливый и надежный» мир.

Президент высказал мнение, что базой для переговоров по Украине является проект договоренностей, который был подготовлен на переговорах в Стамбуле весной 2022 года.

Ранее власти Испании высказались об ударах оружием НАТО по территории РФ.

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