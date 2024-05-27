Военные Египта и Израиля устроили перестрелку на КПП «Рафах»

Между военнослужащими армий Израиля и Египта 27 мая произошла перестрелка на контрольно-пропускном пункте в городе Рафах — расположен на границе Египта и сектора Газа. Об этом сообщили в ЦАХАЛ.

«Несколько часов назад на египетской границе произошел инцидент со стрельбой. Он расследуется. Ведутся переговоры с Египтом», — говорится в сообщении.

Подробности инцидента также рассказали в эфире радиостанции Kan. Там сообщили, что в результате перестрелки погиб солдат из Египта.

До этого сообщалось, что Вашингтон ведет переговоры с Евросоюзом, Египтом и Израилем о передаче контрольно-пропускного пункта (КПП) «Рафах» на границе сектора Газа европейской миссии. Таки образом США пытается найти выход из тупика в вопросе обеспечения безопасности на границе, в который попали Израиль и Египет.

Ранее в Израиле заявили об увеличении военного контингента в Рафахе.