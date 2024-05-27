Эксперт назвал возможный ответ на удары ВСУ по системам ракетного предупреждения

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал заявление сенатора от Запорожья, бывшего главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина о возможной атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на объект российской системы предупреждения о ракетном нападении (СПРН) в Краснодарском крае. По словам эксперта, эти станции построены таким образом, чтобы выдерживать серьезные удары. Кроме того, установки СПРН ремонтируются в кратчайшие сроки, отметил он.

При этом Литовкин подчеркнул, что отвечать на такие атаки необходимо.

«А как мы будем отвечать? Отвечать простым способом. Надо наносить удары по тем территориям и по тем объектам, откуда вылетели эти ракеты, которые нанесли нам ущерб. И освобождать те территории, чтобы с этих территорий на нашу землю не падали ракеты, не летели беспилотники», — сказал эксперт.

Об атаке ВСУ на СПРН в Краснодарском крае Рогозин сообщил в своем Telegram-канале 25 мая. По его словам, объект являлся ключевым элементом системы боевого управления стратегическими ядерными силами. Сенатор полагает, что «заказчиком грандиозного преступления» является Вашингтон.

При этом он допустил, что информация об ударе может быть фейком, распространяемым украинской стороной. Официального подтверждения информации от Минобороны не поступало.

Ранее в Венгрии предупредили о худшем сценарии с ядерным оружием.