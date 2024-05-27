Депутат Госдумы РФ, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что освобождение села Берестового Харьковской области существенно облегчит российским войскам наступление на город Купянск. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, сейчас группировке российских войск «Запад» намного легче будет продвигаться к Купянску и освобождать находящиеся перед Купянском населенные пункты.

Водолацкий, ссылаясь на полученные от партизан Харьковской области, отметил, что местные жители слышат звуки боев и надеются, что в ближайшее время их освободят российские солдаты.

До этого сообщалось, что российский оператор FPV-дронов побил достижение советского снайпера Зайцева.

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