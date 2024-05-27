Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме отметили, что освобождение Берестового облегчит армии РФ продвижение к Купянску

Депутат Водолацкий: освобождение Берестового облегчит продвижение к Купянску

close
100%
Станислав Красильников/РИА Новости

Депутат Госдумы РФ, координатор по межпарламентским связям с Народным советом ЛНР Виктор Водолацкий заявил, что освобождение села Берестового Харьковской области существенно облегчит российским войскам наступление на город Купянск. Об этом сообщает ТАСС.

По словам депутата, сейчас группировке российских войск «Запад» намного легче будет продвигаться к Купянску и освобождать находящиеся перед Купянском населенные пункты.

Водолацкий, ссылаясь на полученные от партизан Харьковской области, отметил, что местные жители слышат звуки боев и надеются, что в ближайшее время их освободят российские солдаты.

До этого сообщалось, что российский оператор FPV-дронов побил достижение советского снайпера Зайцева.

27 мая сообщалось, что в США заявили, что переброска подразделений ВСУ создает слабые места на других фронтах.

Ранее майор ВСУ рассказал, почему военным приходится снимать форму в городах.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами