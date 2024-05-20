Шестую за день воздушную тревогу отменили в Белгороде

В административном центре Белгородской области в шестой раз за 20 мая отменили сигнал ракетной опасности. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

«В Белгороде и Белгородском районе отменен сигнал ракетной опасности», — говорится в сообщении.

20 мая сирены воздушной тревоги звучали в Белгороде с 07:44 до 07:59, с 09:01 до 09:14, с 10:56 до 11:25 и с 15:02 до 15:19. Также сигнал ракетной опасности объявляли на всей территории Белгородской области, включая административный центр — с 12:02 до 12:34 и с 12:54 до 13:23.

Сегодня также сообщалось, что Белгород подвергся атаке украинского беспилотника, который влетел в квартиру многоэтажки, в результате чего пострадала девочка 11 лет: на нее упали обломки дрона, пока она играла на детской площадке. В данный момент она находится в больнице с осколочными ранениями груди и баротравмой.

Ранее стало известно, что в Белгородской области уничтожили выпущенную ВСУ ракету США.