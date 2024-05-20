Сирены ракетной опасности звучат в Белгороде и Белгородском районе

В Белгороде и Белгородском районе запустили сирену ракетной опасности. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Он попросил жителей не подходить к окнам, укрыться в помещениях со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая) или спуститься в укрытие или другое безопасное место.

Утром Гладков также сообщал, что дрон-камикадзе Вооруженных сил Украины атаковал город Шебекино. В результате падения беспилотного летательного аппарата с последующей детонацией никто не пострадал. В двух многоквартирных домах выбило окна.

До этого в Белгороде произошел взрыв.

19 мая губернатор Белгородской области сообщал, что беспилотник влетел в окно жилого дома в Белгороде, пострадала 11-летняя девочка.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.