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Российские военные за сутки сбили 103 украинских беспилотника

Минобороны России: ПВО за сутки сбили 103 беспилотника ВСУ

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Средства противовоздушной обороны (ПВО) за сутки сбили 103 беспилотника, 62 из которых самолетного типа над территорией России в ночное время. Об этом сообщает министерство обороны России в ежедневной сводке о специальной военной операции.

«За сутки сбито 103 беспилотных летательных аппарата, 62 из которых самолетного типа над территорией России в ночное время, тактическая ракета «Точка-У», 12 оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства, четыре управляемые авиационные бомбы «Hammer» американского производства, две противорадиолокационные ракеты HARM производства США и девять реактивных снарядов HIMARS производства США и «Ольха», — отметили в российском оборонном ведомстве.

Подразделения группировки российских войск «Север» за минувшие сутки поразили живую силу и технику «Иностранного легиона» и еще трех бригад Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции (СВО).

Ранее в Общественной палате РФ рассказали об участившихся отказах иностранных наемников от участия в боевых действиях на стороне Украины.

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