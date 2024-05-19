В ДНР подбили американскую БМП Bradley

Российские операторы FPV-дрона подбили американскую бронированную машину пехоты (БМП) Bradley в окрестностях села Соловьево в ДНР. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на силовые структуры республики.

«Очередную Bradley подбили наши операторы FPV-дрона под Авдеевкой, в окрестностях Соловьева», — заявил источник агентства.

По информации объективного контроля, пострадали члены экипажа бронемашины.

close 100% Алина Джусь/«Газета.Ru»

19 мая в Минобороны сообщалось, что российские силы ПВО за ночь уничтожили девять ракет ATACMS и один беспилотник над территорией Республики Крым, три беспилотника над территорией Белгородской области. 57 беспилотников были уничтожены и перехвачены над территорией Краснодарского края.

18 мая бойцы российской группировки войск «Восток» захватили поврежденную эвакуационную машину FV104 Samaritan производства Великобритании в ходе проведения СВО.

16 мая сообщалось, что ветеран СВО Иван Жарский уничтожил танк Leopard немецкого производства и несколько БМП Bradley производства США. Техника была представлена на выставке трофейной техники на Поклонной горе в Москве.

Ранее стал известен состав нового пакета помощи Украине.