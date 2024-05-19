Украинская армия оказалась не готова противостоять наступлению Вооруженных сил РФ в Харьковской области из-за нехватки ресурсов. Об этом пишет газета The New York Times.

По данным издания, оборонительные укрепления Украины на харьковском направлении оказались «скудными», поэтому они не стали препятствием для ВС РФ, которые проявили «скорость и силу». Некоторые солдаты Вооруженных сил Украины (ВСУ) бросали свои позиции, поскольку оказались «застигнуты врасплох», указывается в статье.

Автор отметил, что Россия обладает огромным преимуществом в артиллерии, а «истощенная противовоздушная оборона» Украины не сумела отразить удары российской авиации. Открытие еще одного фронта высветило проблемы, с которыми сталкиваются ВСУ по всей линии боевого соприкосновения, сообщается в материале.

Так, оказалось, что оборонительные укрепления построены достаточно «небрежно». Также ошибкой стало то, что командование украинской армии перебросило на этот участок фронта силы с других направлений, а не развернуло новые резервные силы. Это объясняется тем, что у ВСУ «мало резервов», пишет газета. Анонимный представитель руководства ВСУ назвал ситуацию в Харьковской области критической для армии Украины.

Ранее российские войска за неделю взяли под контроль 12 населенных пунктов под Харьковом.