В ФРГ предложили защитить Украину системами ПВО с территорий стран НАТО

Эксперт Социал-демократической партии Германии Джо Вайнгартен призвал задействовать установленные на территории стран – членов НАТО системы противовоздушной обороны для защиты западной Украины. Его слова приводит Spiegel.

При этом политик подчеркнул, что это не требует отправки на Украину войск НАТО, поскольку системы ПВО Patriot способны защитить воздушное пространство страны, будучи дислоцированными в приграничных зонах Польши, Словакии и Венгрии.

Глава комитета бундестага по международным отношениям Михаэль Рот высказал мнение, что вряд ли на предложение Вайнгартена будет много откликов.

Представитель партии Христианско-демократический союз Йоханн Вадефуль в свою очередь заявил, что любое прямое вмешательство в боевые действия на Украине фактически превратит третьи страны в участниц конфликта.

Еще в феврале президент Франции Эммануэль Макрон не исключил отправки на Украину европейских солдат. Позднее он подтвердил, что позиция Парижа по украинскому конфликту изменилась. По его словам, теперь для помощи республике «красных линий больше нет, ограничений больше нет».

2 мая Макрон заявил в интервью изданию The Economist, что условиями отправки западных войск на Украину будут прорыв фронта и соответствующий запрос Киева.

Ранее Путин прокомментировал возможную отправку французских войск на Украину.