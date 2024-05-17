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Зеленский объяснил прорыв российских сил в Харьковской области

Зеленский объяснил прорыв ВС РФ в Харьковской области нехваткой систем ПВО

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Ukrainian Presidential Press Service/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил прорыв Вооруженных сил РФ в Харьковской области нехваткой противовоздушной обороны (ПВО). Об этом сообщает «Страна.ua».

«Они на расстоянии, где у них есть преимущество, действуют авиабомбами, артиллерией», — рассказал Зеленский о действиях российской армии.

До этого президент России Владимир Путин заявил, что у России на сегодняшний момент нет планов по взятию Харькова. Он также заявлял, что Россия никогда не отказывалась от переговоров по Украине. Российский лидер отметил, что Москва следит за ситуацией вокруг анонсированной конференции по Украине, которая должна пройти в июне в Швейцарии.

Испанская El Pais писала, что по меньшей мере две бригады с Донецкого направления пришлось перебросить Вооруженным силам Украины (ВСУ) под Харьков на фоне наступления ВС РФ в сторону города.

Ранее Зеленский рассказал о сложной обстановке для Вооруженных силх Украины в Харьковской области.

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