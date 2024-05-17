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Путин: Белоусов должен «раскрыть» Минобороны для инноваций

Путин заявил, что Белоусов должен раскрыть Минобороны для инноваций

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Екатерина Штукина/РИА Новости

Президент России Владимир Путин заявил, что новый глава Минобороны Андрей Белоусов должен «раскрыть» ведомство для инноваций. Его слова передает ТАСС.

Экс-министр обороны Сергей Шойгу, сделал первые шаги в сторону инноваций, часто бывал на предприятиях, знает потребности Вооруженных сил РФ, добавил российский лидер.

По мнению Путина, новый глава МО способен координировать действия министерства с другими ведомствами и регионами.

По информации президента, эксперты считают возможным повышение расходов России на оборону даже выше нынешних 8,7% к валовому внутреннему продукту (ВВП). Расходы на оборону и безопасность сейчас не критичны с учетом состояния экономики и прогнозов, добавил глава государства.

15 мая Путин заявил, что назначение Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году.

До этого Белоусов выступил в Совете Федерации и рассказал о главных приоритетах на новой должности. Он отнес к первоочередным задачам комплектование Вооруженных сил, но отметил, что речи о мобилизации не идет. О чем еще говорил будущий министр — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин указал на исторический минимум безработицы в России.

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