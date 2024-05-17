«Давно такого не было»: аналитик назвал причину массированной атаки ВСУ на Крым

Массированная атака Вооруженных сил Украины на Крым связана с приближением сразу двух крупных мероприятий с участием западных и украинских политиков, считает капитан первого ранга запаса, военный эксперт Василий Дандыкин. На них Киеву нужно будет продемонстрировать какие-то успехи, помимо неудач на фронте, заявил он в беседе с 360.ru.

Речь идет о саммите в Швейцарии и встрече министров обороны НАТО с участием Украины, которые пройдут в июне.

«[ВСУ] хотят показать хоть какие-то успехи уже на фоне не только тактических, но и оперативно-тактических неудач на фронте», — убежден военный эксперт.

Еще одной важной причиной такой агрессии он назвал продвижение российской армии в Харьковской области.

«Такой массированной атаки давно не было, — отметил Дандыкин. — Сейчас насели на Севастополь, где они шли волной. И вторая задача у них была нагрузить нашу противовоздушную оборону и пробить ее. Не удалось».

Во многом сложившаяся ситуация связана с тем, что украинские военные получили от западных партнеров много беспилотников, считает эксперт. Однако их ресурсы почти исчерпаны, так как на Крым и другие регионы России украинские власти направили все имеющиеся в их распоряжении дроны, из-за чего в ближайшее время, по мнению специалиста, атаки должны угаснуть.

В то же время Россия в ближайшее время вновь нанесет мощный удар по военным объектам на Украине, предупредил Дандыкин.

«По сути «Искандеры» выводят точечно и командные пункты, и склады с беспилотниками. Но более массированный удар будет, я думаю, в ближайшее время», — убежден он.

Напомним, прошедшей ночью стало известно, что в акваторию Севастополя проникли морские и воздушные дроны ВСУ, в Туапсе в результате падения одного из беспилотников возникло возгорание на территории НПЗ. В целом над Россией за ночь силы ПВО сбили 102 дрона, в том числе 51 дрон над территорией Крыма и 44 в Краснодарском крае. Известно также, что накануне в Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера.

Ранее во время ночной атаки на Крым был замечен американский дрон-разведчик.