Вооруженные силы Украины отступают в Запорожской области на двух направлениях. Об этом заявил сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов, передает РИА Новости.

«Боевики ВСУ окончательно и бесповоротно теряют позиции, которые захватили в ходе контрнаступления летом прошлого года и отступают на нескольких направлениях», — заявил Рогов.

Он добавил, что противник уже выбит из Работино на Ореховском направлении, а на Времевском направлении ВС РФ выдавливают Вооруженные силы Украины из сел Старомайорское и Урожайное.

До этого Рогов сообщал, что Вооруженные силы (ВС) РФ закрепились в центре села Старомайорское на запорожской линии фронта. Он отметил, что за населенный пункт идут ожесточенные бои.

Села Урожайное и Старомайорское расположены на стыке Запорожской области и Донецкой народной республики. Украинские войска заняли эти села в ходе прошлогоднего контрнаступления.

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