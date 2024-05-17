Президент России Владимир Путин объяснил наступление под Харьковом созданием санитарной зоны в ответ на обстрелы Вооруженных сил Украины (ВСУ). Его слова приводит RT.

Российский лидер подчеркнул, что планы брать Харьков у России отсутствуют.

«В зоне специальной военной операции мы создаем буферную зону с приграничными регионами Российской Федерации, мы это уже делаем», — сказал Путин, когда журналисты спросили его в Харбине о планах России в отношении Харькова.

Также президент отметил, что Вооруженные силы РФ каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области.

До этого Владимир Зеленский заявил, что из-за сложной обстановки Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия одного города.