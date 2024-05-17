Путин рассказал об успехах российской армии под Харьковом

Президент России Владимир Путин заявил, что Вооруженные силы страны каждый день добиваются результатов в боях в Харьковской области. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, российские солдаты ежедневно двигаются строго по плану на фронте.

Накануне сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов при Общественной палате РФ Владимир Рогов рассказал, зачем российская армия ведет наступление в Харьковской области. По его словам, наступление позволит создать «санитарную зону» и отбросить врага от границ Белгородской области. Он отметил, что российские войска смогли совершить прорыв «на севере рядом с границей».

До этого украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что из-за сложной обстановки Вооруженные силы Украины (ВСУ) вынуждены в качестве подкрепления в Харьковскую область перебрасывать подразделения, которые частично снимают с других направлений.

Ранее российской армии предрекли выход на Харьков после взятия Купянска.