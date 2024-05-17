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Власти Новороссийска рассказали о последствиях атаки беспилотников ВСУ

Замглавы Новороссийска Яменсков доложил о последствиях атаки дронов ВСУ на город

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Станислав Красильников/РИА Новости

Заместитель главы Новороссийска Александр Яменсков рассказал о последствиях атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на город. Его слова передает пресс-служба оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.

«Повреждения инфраструктуры в городе незначительные», — утверждает замглавы населенного пункта.

В публикации подчеркивается, что инцидент никак не затронул производственные процессы на городских предприятиях, все они функционируют в штатном режиме.

«Транспортное сообщение восстановлено», — добавил Яменсков.

В заключение он пообещал оказать содействие местным жителям в ликвидации последствий атаки.

В ночь на 17 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев доложил, что украинская сторона пыталась атаковать гражданские объекты в Новороссийске. Однако попытки оказались неудачными. После атаки украинских беспилотников были зафиксированы незначительные повреждения в нескольких гражданских предприятиях, сейчас объекты работают в штатном режиме.

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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