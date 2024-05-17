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Назначения Белоусова министром обороны объяснили

Глава «Ростеха» Чемезов объяснил назначение Белоусова министром обороны

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Пресс-служба Совета Федерации РФ

Назначение Андрея Белоусова на пост министра обороны России было неожиданным, но правильным. Об этом в интервью РБК заявил гендиректор госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов.

По его словам, в сфере обороны нужен человек, который рассматривал бы ее не просто как источник получения вооружения, но и достаточно большую сферу экономики, дающую возможность для развития гражданской продукции.

Чемезов заявил, что в России до начала спецоперации доля гражданской продукции в выручке составляла почти 44,5%. В связи с тем, что гособоронзаказ в стране вырос в разы, ее доля уменьшилась до 35%, но в абсолютных цифрах она все равно выросла и сегодня составляет почти триллион рублей. По мнению главы «Ростеха», это большая цифра.

Чемезов также отметил, что глава Минобороны должен рассматривать оборонную промышленность со всех сторон: с точки зрения обеспечения армии и с точки зрения производства высокотехнологичной продукции гражданского назначения.

15 мая президент России Владимир Путин заявил, что назначение Андрея Белоусова на пост руководителя министерства обороны России связано с увеличившимися расходами на военно-промышленный комплекс (ВПК) и безопасность в 2024 году.

До этого Белоусов выступил в Совете Федерации и рассказал о главных приоритетах на новой должности. Он отнес к первоочередным задачам комплектование Вооруженных сил, но отметил, что речи о мобилизации не идет. О чем еще говорил будущий министр — в материале «Газеты.Ru».

Ранее политолог заявил, что назначение Белоусова главой МО РФ — лишь часть пазла.

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