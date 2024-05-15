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Власти Польши увеличат расходы на финансирование разведки и спецслужб страны

Премьер Туск анонсировал выделение $25 млн на финансирование разведки Польши

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Imago/DAMIAN BURZYKOWSKI/Global Look Press

Правительство Польши выделит дополнительно 100 млн злотых (более$25 млн) на финансирование деятельности органов разведки и специальных служб. С таким заявлением выступил польский премьер-министр Дональд Туск, чьи слова приводит Reuters.

«Я решил выделить 100 миллионов злотых <...> на укрепление внутренней безопасности и разведки», — заявил политик в ходе пресс-конференции.

Согласно его информации, средства будут направлены из государственных резервов.

Туск спрогнозировал, что усилия России по дестабилизации европейских стран, особенно Польши и стран Прибалтики, будут активизироваться в преддверии европейских выборов в июне.

«Нам придется инвестировать больше ресурсов, когда дело касается наших спецслужб», — заключил премьер.

Незадолго до этого Туск заявил, что все союзники НАТО боятся ядерной войны с Россией и не хотят видеть войска альянса на Украине, однако там уже есть «немного солдат» блока. Политик также сравнил происходящее в зоне конфликта с войной в Югославии и раскритиковал тогдашнее участие Запада. По его словам, войска ООН провалились и армия НАТО тоже действовала «не круто».

Ранее в Германии заявили, что слова Туска о военных НАТО играет на руку Кремлю.

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