Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск под Харьковом

Генштаб: ВСУ отошли в районах Харьковской области на «более выгодные позиции»

close
100%
Oleksandr Ratushniak/Reuters

Украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что такие меры были приняты в результате огневого воздействия и штурмовых действий Вооруженных сил России, с целью сохранения жизни украинских военнослужащих и во избежание потерь подразделения.

По данным генштаба, бои до сих пор продолжаются.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами