Генштаб ВСУ сообщил об отходе украинских войск под Харьковом

Украинские войска «совершили маневр» и отошли в районах Волчанска и Лукьянцев Харьковской области «на более выгодные позиции». Об этом сообщил генеральный штаб Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Отмечается, что такие меры были приняты в результате огневого воздействия и штурмовых действий Вооруженных сил России, с целью сохранения жизни украинских военнослужащих и во избежание потерь подразделения.

По данным генштаба, бои до сих пор продолжаются.

Силы РФ несколько дней активно продвигаются в Харьковской области. 12 мая министерство обороны сообщило о взятии под контроль населенных пунктов Борисовка, Огурцово, Плетеневка, Пыльная и Стрелечья, на следующий день были взяты Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково.

Начальник Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в список террористов и экстремистов) в интервью американской газете The New York Times признал, что обстановка, в которой оказались подразделения ВСУ в Харьковской области, становится критической.

Ранее стало известно о попытках ВСУ взорвать дамбу в Харьковской области.