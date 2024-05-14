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БПЛА сбили над Белгородской областью

Минобороны: украинский беспилотник попытался атаковать объекты в РФ

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Shutterstock

В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа над территорией Белгородской области.

В сообщении отмечается, что попытка атаки по объектам на территории РФ произошла 14 мая приблизительно в 14:15.

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков заявил, что украинский беспилотник сбросил взрывное устройство в поселке Совхозный в Белгородской области.

Он уточнил, что в результате атаки загорелись два легковых автомобиля и гараж на территории частного жилого домовладения.

Никто из мирных жителей не пострадал, подчеркнул губернатор.

Минобороны РФ сообщало, что в 8:00 мск дежурные средства противовоздушной обороны уничтожили беспилотник ВСУ над территорией Белгородской области.

До этого в министерстве заявляли, что за ночь над территорией Белгородской области уничтожили 25 реактивных снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 «Вампир».

Ранее в России создали систему защиты важных объектов от атак беспилотников.

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