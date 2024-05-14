Белоусов назвал главную задачу в условиях СВО

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов считает достижение победы с минимальными потерями среди людей главной задачей в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил на пленарном заседании Совфеда, Белоусова цитирует РИА Новости.

«В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы... При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями», — сказал потенциальный глава Минобороны РФ.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Шойгу же после отставки назначили секретарем Совета безопасности РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали перестановки в Минобороны РФ.