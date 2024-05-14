Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Белоусов назвал главную задачу в условиях СВО

Белоусов: главная задача в условиях СВО — победа с минимальными потерями

close
100%
Екатерина Штукина/РИА Новости

Кандидат на пост министра обороны России Андрей Белоусов считает достижение победы с минимальными потерями среди людей главной задачей в условиях проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом он заявил на пленарном заседании Совфеда, Белоусова цитирует РИА Новости.

«В условиях проведения специальной военной операции ключевой задачей, безусловно, остается достижение победы... При этом, хочу это специально подчеркнуть: с минимальными человеческими потерями», — сказал потенциальный глава Минобороны РФ.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Шойгу же после отставки назначили секретарем Совета безопасности РФ.

Ранее в Кремле прокомментировали перестановки в Минобороны РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами