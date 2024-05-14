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В Кремле прокомментировали перестановки в Минобороны РФ

Песков заявил, что в Кремле не опасаются результатов перестановки в Минобороны

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Наталья Селиверстова/РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не опасаются того, что перестановки в министерстве обороны могут спасти руководство Украины от возможного провала.

«Нет», — сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

12 мая президент РФ Владимир Путин предложил назначить Андрея Белоусова главой Минобороны, освободив от этой должности Сергея Шойгу.

65-летний Андрей Белоусов в разное время занимал посты помощника Путина по экономическим вопросам, министра экономразвития России, главы департамента экономики и финансов Аппарата правительства России, гендиректора Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования, долгое время работал в Российской академии наук.

Также 12 мая Путин освободил Николая Патрушева от должности секретаря Совета безопасности РФ. Вместо него на должность секретаря Совбеза РФ был назначен Шойгу.

Ранее сообщалось, что Шойгу будет курировать работу ФСВТС.

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