Сенатор Совета Федерации от Крыма Ольга Ковитиди заявила, что смена в командовании Вооруженных сил Украины (ВСУ) у Харькова говорит о панике с украинской стороны из-за наступления ВС РФ. Об этом сообщает ТАСС.

«Системное продвижение штурмовых подразделений армии России по Харьковской области застало врасплох как украинскую власть, так и ее зарубежных руководителей. В рядах ВСУ усиливается паника, украинские военные отказываются выполнять приказы своих командиров, растет количество бойцов, добровольно сдающихся в плен, процветает мародерство», — заявила Ковитиди.

Она добавила, что ВСУ провалились на Харьковском направлении.

До этого польское издание Myśl Polska сообщало, что группировка войск «Север» российской армии обнаруживает и уничтожает огневые точки ВСУ. Авторы материала отмечают, что бойцы данного подразделения также создают помехи для ВСУ в перебрасывании резервов под Харьков с других направлений и вынуждают украинцев расходовать людские ресурсы, технику и боеприпасы.

Ранее стало известно о переброске под Харьков дополнительных резервов ВСУ.