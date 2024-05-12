Украинский генерал заявил о сложностях с обороной ВСУ из-за российских дронов

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают трудности с обороной из-за мощных ударов российских беспилотников. С таким заявлением выступил украинский генерал запаса Сергей Кривонос в эфире YouTube-канала «Фабрика новостей».

По его оценке, крайне сложно держать оборону, «когда над твоей головой летает рой российских дронов», наносящих быстрые и сильные удары.

«Поэтому на определенных участках фронта мы проваливаемся и отступаем», — заявил военный в отставке.

Помимо физической измотанности украинских бойцов, сказывается и тяжелая психологическая нагрузка, утверждает генерал.

Согласно информации Кривоноса, Украина недостаточно внимания уделила возведению фортификационных укреплений на линии фронта, поэтому отступать порой приходится на незащищенную местность.

«Фронт не резиновый, и если его растягивать, он может прорваться, и это достаточно критично», — заключается в публикации.

В апреле Кривонос заявлял, что российская артиллерия работает почти круглые сутки в районе города Часов Яр в Донецкой народной республике.

Ранее экс-генерал ВСУ рассказал, как Россия может начать наступление на Харьков и Сумы.