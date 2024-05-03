Военный эксперт раскрыл планы России по освобождению Харькова

В планах на ближайшее будущее у России нет освобождения Харькова, так как сегодня более важное значение имеют другие задачи, считает военный эксперт, редактор еженедельника «Литературная Россия» Алексей Борзенко. По его словам, к Харькову российские военные двинутся после выполнения основных задач на линии соприкосновения.

Борзенко напомнил, что Харьков – это вторая украинская столица и очень важный город в противостоянии двух сторон.

«И мы будем его освобождать, но только после того, как разберемся с основной линией соприкосновения <…> А фронт трещит по швам у ВСУ», — подчеркнул он в стриме 360.ru.

Ситуацию в Харькове он назвал паникой, которая усилилась после удара по телестанции, где размещались ретрансляторы и системы слежения Вооруженных сил Украины.

«Естественно, началось бегство. Националисты активно вывозят свои семьи из города. Трасса Харьков — Киев просто забита автомобилями», — заявил Борзенко.

Напомним, в ВСУ сегодня заявили, что украинским спецслужбам якобы известно о планах армии России по захвату Харькова или Сум. Утверждается, что наступление российской армии на Харьков может начаться уже летом.

Ранее сообщалось о взрывах в районе Харькова.