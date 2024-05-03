В реестре Минобороны появится информация об имуществе призывников

В реестре воинского учета, который Минцифры готовит совместно с министерством обороны, будет 47 пунктов, среди которых — данные о недвижимости военнообязанных россиян. Подробности сообщает «Парламентская газета».

Реестр будет содержать данные о квартирах, автомобилях и даже принадлежащих военнообязанным воздушных и водных средствах передвижения.

Кроме того, в список данных для реестра попадет информация о пересечении российской границы и наличии иностранного подданства.

На данный момент в России действует весенний призыв в армию, он начался 1 апреля. Сообщалось, что планируется направить на срочную службу 150 тысяч человек в возрасте от 18 до 30 лет. Призывная кампания завершится 15 июля.

До этого заместитель начальника Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Владимир Цимлянский заявил, что призывников, которые подпадают под весенний призыв, не будут направлять в зону спецоперации или пункты дислокации в Луганской и Донецкой народных республиках, в Херсонской и Запорожской областях.

Ранее в Минобороны России разработали новые требования к состоянию здоровья призывников.