В министерстве обороны Российской Федерации заявили, что расчеты АГС-17 «Пламя» группировки войск «Днепр» уничтожили диверсионно-разведывательную группу Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Херсонской области. Об этом сообщает РИА Новости.

В ведомстве уточнили, что в рамках разведки была обнаружена украинская ДРГ, которая осуществляла попытку окопаться. Их координаты передали на пункт управления для дальнейшего уничтожения.

До этого в Минобороны России заявили, что средствами противовоздушной обороны (ПВО) РФ уничтожены 29 украинских дронов, пять управляемых авиабомб Hammer производства Франции и реактивный снаряд «Ураган».

1 мая глава Херсонской области Владимир Сальдо рассказал, что военные группировки войск «Днепр» поразили 28 наблюдательных пунктов ВСУ.

До этого в оборонном ведомстве заявили, что подразделения группировки войск «Днепр», находящиеся в составе Вооруженных сил РФ, за минувшие сутки поразили живую силу и технику двух бригад украинской армии.

Ранее в Минобороны рассказали о потерях в рядах ВСУ после боев с группировкой «Запад».