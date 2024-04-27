Финский журналист Кости Хейсканен в интервью Tsargrad.tv рассказал о последствиях обстрела города Токмака Запорожской области со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ). В момент атаки он находился в 50 километрах от населенного пункта — в Мелитополе.

«Поехали туда, в этот Токмак, а там жуткое зрелище: линия фронта не так далеко, и ВСУ бьют намеренно по гражданским объектам. Я обратился к западным послам и западным журналистам, которые сидят в Москве: если у них хоть чуть-чуть совести есть, то такие события нельзя не освещать и замалчивать», — рассказал Хейсканен.

По его словам, недалеко от дама, который целиком обрушился, находится детский сад, который также получил повреждения.

Накануне ВСУ нанесли по Токмаку удар управляемыми авиабомбами, одна из них попала в жилой многоквартирный дом. По данным регионального минздрава, в результате удара пострадали четыре человека.

Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что в результате обстрела многоквартирного дома в Токмаке полностью разрушены четыре квартиры.

Токмак является подшефным городом для Пензенской области. В разборе завалов и поиске людей принимают участие сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра вместе с местными специалистами.

Ранее ВСУ сбросили с дрона взрывчатку на машину с мирными жителями Запорожской области.