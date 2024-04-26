Военный эксперт: ракеты ATACMS не станут сюрпризом для ВС РФ

Военный эксперт, глава Центра изучения военных и политических конфликтов Андрей Клинцевич в беседе с Tsargrad.tv прокомментировал сообщения западных СМИ о том, что США в марте тайно поставили Украине ракеты большой дальности ATACMS. Он подчеркнул, что данное оружие не станет сюрпризом для Вооруженных сил РФ. Российское командование, по его словам, уже давно готово к этому.

«Появление этого типа ракет (ATACMS. — «Газета.Ru») не является для нас чем-то принципиально страшным и сложным для уничтожения. <...> Мы будем достаточно быстро и эффективно этому противодействовать. Это уже в планах нашего командования, как и то, что мы давно готовимся к тому, что в небе над Украиной появятся F-16», — отметил Клинцевич.

Впрочем, по этому поводу спокойны и в Кремле. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркивал, что поставки американцев не смогут изменить ход спецоперации. По его словам, Россия одержит победу в конфликте, а у Украины будет больше жертв.

Издание The New York Times со ссылкой на источники писало, что Украина получила более 100 ракет ATACMS, тайно поставленных Соединенными Штатами, и уже использовала часть из них в ходе боевых действий против России.

После объявления Вашингтона о передаче ВСУ ATACMS посол РФ в Соединенных Штатах Анатолий Антонов напомнил, что такие боеприпасы уже поражали. Военный обозреватель «Газеты.Ru» Михаил Ходаренок объяснил, чем именно Вооруженные силы России могут сбить ATACMS, а также почему при отражении американских дальнобойных ракет беспокоиться стоит не о технических сложностях, а об организационных.

Ранее в США сравнили помощь Украине и российскую военную мощь.