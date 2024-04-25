Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В минздраве Запорожской области сообщили о жертвах обстрела ВСУ в Токмаке

Минздрав Запорожья: четыре человека пострадали в Токмаке от обстрела ВСУ

close
100%
«Балицкий Евгений»' class="item-image" >
Телеграм-канал «Балицкий Евгений»

Четыре человека пострадали в Токмаке от обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Запорожской области.

«В Токмаке в очередной раз совершена атака ВСУ на жилой дом. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 4 местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Токмака», — сообщили в ведомстве.

В региональном минздраве уточнили, что при необходимости все пострадавшие будут доставлены в другие медицинские организации.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ домов могут оставаться люди.

Токмак является подшефным для региона городом, в разборе завалов и поиске людей принимают участие сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра вместе с местными специалистами.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.

Все новости на тему:
Операция на Украине
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами