В минздраве Запорожской области сообщили о жертвах обстрела ВСУ в Токмаке

Четыре человека пострадали в Токмаке от обстрела Вооруженных сил Украины. Об этом сообщает официальный Telegram-канал министерства здравоохранения Запорожской области.

«В Токмаке в очередной раз совершена атака ВСУ на жилой дом. В результате обстрела ранения различной степени тяжести получили 4 местных жителя. Из них двое находятся в тяжелом состоянии. Все пострадавшие госпитализированы в городскую больницу Токмака», — сообщили в ведомстве.

В региональном минздраве уточнили, что при необходимости все пострадавшие будут доставлены в другие медицинские организации.

До этого губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил, что под завалами пострадавших от обстрелов со стороны ВСУ домов могут оставаться люди.

Токмак является подшефным для региона городом, в разборе завалов и поиске людей принимают участие сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра вместе с местными специалистами.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.