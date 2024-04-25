В Токмаке под завалами могут оставаться выжившие

В Токмаке Запорожской области, попавшем под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины, под завалами пострадавших домов остались люди. Об этом в Telegram-канале пишет губернатор Пензенской области Олег Мельниченко — Токмак является подшефным для региона городом.

«Вместе со спасателями из Запорожской области сотрудники Пензенского пожарного-спасательного центра разбирают завалы, под которыми могут находиться люди», — пишет глава Пензенской области.

Кроме многоэтажного дома, от обстрела со стороны ВСУ пострадали также детский сад и еще несколько жилых зданий.

23 апреля глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что город Токмак подвергается обстрелу со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Губернатор Мельниченко тогда же заявил о жертвах в результате обстрела украинскими войсками многоэтажного дома в Токмаке.

Ранее ВСУ обстреляли рынок и жилые дома в Херсонской области.